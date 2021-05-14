Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a helalleşme yanıtı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'helallik' istemesine bir yanıt da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "desteğimize rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! Hemen seçim"
Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2021
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