Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a helalleşme yanıtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "desteğimize rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

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