Meral Akşener'den Erdoğan'a: Getir sandığı helalleşelim

14 Mayıs 2021 Cuma, 15:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik açıdan zora düşen halktan "helallik" istemesine İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'den tepki geldi.





Erdoğan, AKP teşkilatı ile video konferans yoluyla yaptığı bayramlaşmada konuşmasında "Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" demişti.

Akşener, Erdoğan'ın bu sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Akşener, Erdoğan'a "Sayın Erdoğan sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir" diye seslenerek "Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim" diyerek erken seçim daveti yaptı.

İşte Akşener'in paylaşımı:



