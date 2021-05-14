Erdoğan'ın 'helallik' sözlerine bir yanıt da Davutoğlu'ndan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki çeken 'helallik' sözlerine bir yanıt da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2021 Cuma, 16:32
Erdoğan'ın 'helallik' sözlerine bir yanıt da Davutoğlu'ndan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP teşkilatı ile bayramlaşma programındaki, "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" açıklamasına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi.


Davutoğlu, "Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız! Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz! Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek!"


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