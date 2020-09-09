Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik de koronavirüse yakalandığını bildirdi.
Celal Çelik, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını duyurarak "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" demişti.
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