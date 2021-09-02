Kemal Özkiraz'dan "Yüzde 7'lik barajla ittifak stratejisi değişiyor" iddiası

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'yüzde 7'lik seçim barajının 'tescillendiğini' belirtmesinin ardından Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Yüzde 7 seçim barajı geliyorsa ittifak yasası kalkacak" diyen Özkiraz, yüz 7'lik seçim barajının MHP'nin, "AKP'nin güvenilmezliğine karşı bir sigorta" olduğunu öne sürdü.

Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP ittifak yasasını kaldırıp, MHP'ye kendi listesinden yer verecektir. Yüzde 7 ise 'AKP'nin güvenilmezliğine karşı MHP'nin sigortası.' Belli ki muhalefetin dar/daraltılmış bölgeye dağınık girmesi umut edilmiş" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin her bölgede seçime tek parça girmesi gerektiğini savunan Kemal Özkiraz, "Muhalefet şimdiden tek liste ya da birbiri lehine bölgelerden çekilme stratejisini konuşmalı. Muhalefet her bölgede seçime tek parça girmezse AKP mecliste hak ettiğinin çok üstünde vekille temsil edilecektir" dedi.