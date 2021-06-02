Kemerburgaz Kent Ormanı’nda doğal yaşam festivali başlıyor

02 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen Doğal Yaşam Festivali yarın başlıyor. Üç gün sürecek festivalde; yetişkinler için seminer ve söyleşiler, sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aromaterapi, farklı beslenme metotları etkinlikleri yer alacak. Ayrıca, çocuklar büyürken birçok merak edilen konu başlıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından tartışılacak. Festivalde, gün boyunca her saat başı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el işi becerileri gibi birçok atölye ve workshop’lar de düzenlenecek.

Günün sonunda Suat Suna ve Mary Jane mini konser verecekler.

Festivali organize eden YBY’nin kurucularından Pelin Ulusoy Tepret’e, Doğal Yaşam Festivali’nin çıkış noktasını sorduk.

“Çıkış noktası kendi ihtiyaçlarımız” diyen Tepret, “Doğru üreticilerin ürünlerini almak, alanında uzman kişilerden bilgiler edinmek arayışına girdik. Tam olarak hepsini bulamadığımız noktada; aslında doğal yaşam festivali ve çok büyük bir sosyal ağ oluştu” diyor.