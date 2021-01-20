Kenan Investments Migros hisselerini satışa çıkardı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:30

Kenan Investments tarafından dün gece yapılan açıklamaya göre 21.3 milyon lira nominal değerli hisselerin değeri yaklaşık 941 milyon lira oldu.

Migros'un hissedarları Kenan Investments ve Moonlight Capital şirkette pay satışı için Citigroup ile sözleşme imzaladıklarını Kasım ayında duyurmuştu.

Kaynak: Reuters