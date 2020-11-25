Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.

DHA
25 Kasım 2020 Çarşamba, 15:19
Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama
Abone Ol google-news

Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.  

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullandı.
 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler