Kenan Karaman hangi takıma gelecek?

14 Eylül 2020 Pazartesi, 12:43

Geçen sezon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanan Başakşehir birçok Türk kulübünün radarında olan Milli yıldız Kenan Karamanı bitirmeye çok yaklaştı. Ancak, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ı bırakmak istemiyor.

2 milyon Avro'ya serbest kalma maddesi bulunan ancak Ağustos ayıyla birlikte bu ödemenin süresi dolan Karaman için Düsseldorf, 5 milyon Avro bonservis talep ediyor. Kulübüyle ise 1 yıl sözleşmesi kalan, Ocak ayında da istediği kulüple ön protokol imzalayabilecek olan Karaman, 9 ay sonra bonservissiz ayrılabilecek. Kulübünden ayrılık için anlayış bekleyen Karaman'a olumlu bir geri dönüş yapmayan Düsseldorf ile anlaşma sağlanması durumunda Kenan Karaman, Ocak ayında Süper Lig'den gelecek telifleri değerlendirerek bonservissiz transfer olacak.

BAŞAKŞEHİR KENAN KARAMAN'I İSTİYOR

Ligi şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Başakşehir'in milli oyuncu ile temasa geçtiği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Uygun bir bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa Başakşehir, milli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacak. Şu ana kadar Berkay Özcan ve Azubuike'nin bonservislerini satın alan, Hasan Ali Kaldırım, Nacer Chadli, Rafael ve Boli Bolingoli-Mbombo'ya imza attıran Başakşehir geçtiğimiz sezon fortuna Düsseldorf forması ile Bundesliga'ya veda eden Kenan karaman'ı bitirmeye çok yaklaştı.





