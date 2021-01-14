Kendi kızının fotoğraflarını kullanarak 16 yaşındaki bir genci kandırdı, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
45 yaşındaki kadın 16 yaşındaki bir genci kendi kızının resimlerini kullanarak uygunsuz videolar göndermeye zorladığı ve sahte 'anlaşma' ile intihara teşebbüs ettiği için 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Philadelphia'da bir kadın, 16 yaşındaki bir gence kendi kızının fotoğraflarını göndererek kandırdı. Olayın ardından kadın, genç çocuktan müstehcen videolar istemekten ve manipülasyon ile intihar anlaşması yaptırmaktan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Daily Mail'in aktardığına göre, 45 yaşındaki Linda Paolini, iki kez çocuk pornografisi çekme ve reşit olmayan bir kişiyi çevrimiçi olarak manipüle etme suçlarını kabul etmesi üzerinden bir yıl geçmemişti.
Federal savcılara göre Paolini, Instagram'ı 16 yaşındaki Floridalı bir genç ile cinsel içerikli paylaşımlar yapmak için kullanıyordu.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki kızının kişiliğini taklit eden kadın, genç çocuğa çekici gözükmeye çalışarak, yaşıtı olan bir kızın ona aşık olduğuna düşünmesine teşvik ederek kandırdı.
Çevrimiçi gerçekleştirdikleri görüntülü bir sohbet sırasında Paolini, kurbanına onunla "dayanışma içinde" olduklarına inandırarak manipüle etmek için sahte bir intihar etme teşebbüsünde bulundu.
FBI, internetteki davranışlarıyla ilgili bir telefon ipucu aldıktan sonra 2019'da Paolini hakkında soruşturma başlatmıştı.
Paolini ayrıca en az iki çocuğun daha aynı davranışları gösterdiğini kabul etti.
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