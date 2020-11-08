Kendini geliştirme salgını

08 Kasım 2020 Pazar, 07:00

Evde oturmak hiç bu kadar zor olmamıştı, ama evde olduğunuz zamanı değerlendirmek de bizim elimizde. Boş zamanlarda kim ne giymiş, mesafeleri nerede kaldırmış, Şevval Şahin bir cümlede kaç İngilizce kelime sarfetmiş, TV’de hangi soruları bilememiş, Demet Akalın arabası bozulunca kimi çağırıyormuş, kocası var mıymış, yok muymuş diye bakınacağımıza Çince öğrenmeye başlayabiliriz. Online yoga dersine girebilir, femantasyon atölyesine katılıp leziz turşular kurabilirsiniz. Kimisi ücretli, kimisi ücretsiz.



DİL ÖĞREN

ÇİNCE: Artık iş bulmak için İngilizce yetmiyor. Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği altı resmi dilden biri olan Çince’ye talep giderek artıyor. Hacettepe Akademi, uzaktan eğitim yoluyla Çince eğitimi veriyor. Sınıflar en fazla dört kişilik. 45 dakikalık ücretsiz Çince deneme dersinden sonra eğitmen tarafından seviyeniz, algı düzeyiniz belirleniyor ve programınız oluşturuluyor. Kurs ücretli. 0 232 484 60 20, hacettepeakademi.com.tr

İNGİLİZCE: Neredeyse ilkokuldan itibaren öğrendiğimiz, ama öğrenemediğimiz İngilizce’yi geliştirmek de mümkün. Online İngilizce kursunda, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle konuşabilir, anlamadığınız konuyu canlı konuşma penceresinden sorabilir, ya da kendi kendinize çalışabilirsiniz. berlitz-istanbul.com/online-ingilizce/kursu

Online İngilizce öğrenme uygulaması Cambly ile dilinizi konuşarak geliştirebilirsiniz. Görüntülü ve bire bir konuşma olanağıyla pratik yapabilir, ya da ihtiyacınıza göre ders programı oluşturabilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Deneme dersi ücretsiz. Cambly.com

ONLINE FRANSIZCA: Fransız Kültür Merkezi size istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde, ihtiyaçlarınıza ve seviyenize uygun olarak planlanan ve bir öğretmenin size bireysel olarak eşlik ettiği Fransızca öğrenme olanağı tanıyan online kurs da sunuyor. +90 850 755 68 00 – 11 – 12 – 35

ALMANCA: Goethe-Institut'un online Almanca kurslarıyla Almanca eğitiminizi kendi programınıza uyarlayabilir ve öğrenmeye her yerden devam edebilirsiniz. Mac, iPad, tablet, bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon, mikrofonlu kulaklık, özellikle sanal oturumlar için yeterli ve düzgün internet bağlantınız olmalı. Katılımcılar, öğrenme programındaki içeriğin yüzde 70'ini tamamladıktan ve sanal oturumların yüzde 75'ine katıldıktan sonra katılım belgesi alabiliyor. Ücretli. Tel. +90 212 2496929, [email protected]

KİLONU YÖNET, SIKILAŞ

Freeletics: Mobil spor uygulaması hedefiniz, yaşınız, kilonuzdan yola çıkarak size özel bir program oluşturuyor, kullananlar çok memnun, tabii disiplin her sporda olduğu gibi burada da şart. İster kendi ağırlığınızla, ister ekipmanla… Uygulamadan seçiminizi yapabilir, hemen başlayabilirsiniz. Antrenmana başlamadan önce nasıl yapılacağını öğreten kısa videoları izlemek yararlı. 3, 6 aylık ya da 12 aylık üyelikleri seçebilirsiniz. Telefonunuza indirebilirsiniz. Ücretli.

Dansatölye: Para vermem, zaten dolar kaç TL olmuş diyenlerdenseniz instagramda ücretsiz, bölgesel ya da tüm bedeni çalıştıran egzersizler öğreten fitnes eğitmeni Yağmur Hatice Kırbaş derdinize derman olabilir. Hesabın 891 bin takipçisi var. Her bölgeye özel antrenmanlar bulmak mümkün.

Omyoga: Çalışmalarını hem adresinde sürdüren, pandemi nedeniyle online dünyanın olmazı haline gelen zoom uygulamasında da dükkân açan OMYOGA’nın uzman eğitmenleri, üç seviyede yoga dersleri veriyor: Yeni (temel asanalar ve nefes çalışması odaklı), az tecrübeli ve tecrübeli. Seviyeniz hangisiyse katılabilirsiniz. Omyogamerkezi.com

FitnessBlender: Youtube’da bulabileceğiniz kanalda 600 ücretsiz spor videosu var. Kanalım 6 milyon abonesi bulunuyor. Videolar kas grubu, zorluk seviyesi, ekipmanlı-ekipmansız gibi kategorize edilmiş.

PSİKOLOJİNİ DÜZELT

Klinik Psikolog Beyhan Budak: Tatlı sesi, akıcı konuşmasıyla bir youtube fenomeni haline gelen Klinik Psikolog Beyhan Budak, kişisel gelişimden farkındalık oluşturmaya, günlük dertlerden güncel psikolojik sorunlara kadar geniş bir yelpazede çektiği kısa videolarıyla en yakın arkadaşlarınızdan biri haline gelebilir. Budak’ın instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Spotify’da podcast’i var. Hangisi kolayınıza gelirse…

Güçlü Psikoloji: Psikoterapist Ömer Güçlü, youtube kanalında psikolojik dertlere çözüm arıyor, farkındalık sunuyor. Kafaya takmama sanatı, takıntılardan kurtulma, özgüven kazanma, sosyal fobiyi yenme, geçmişin travmalarından kurtulma, hayatı oluruna bırakma popüler bazı videolar. 2016’den beri açık olan kanal 8 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşmış.

Nefes teknikleri eğitimi: Bütünsel sağlık ve ayurveda uzmanı Ebru Şinik, modüllere ayırdığı online nefes eğitiminde, beden-zihin dengesi için bilimsel temelli nefes egzersizleri öğretiyor. Doğru nefes nasıl alınır, zayıflatan nefes teknikleri, nefesi kullanarak sağlıklı bir bedene ve zihne ulaşma yöntemlerini anlatıyor. Eğitim online eğitim platformu udemy.com’da. Ücretli.

KURSA GİDEMİYORSAM KURS BANA GELSİN

Online kurs platformları değişen fiyatlarla aklınıza gelebilecek neredeyse her konuda eğitim sunuyor.

Udemy: İngilizce, Almanca, kısacası yabancı dillerin yanı sıra yazılım geliştirme, oyun geliştirme, ekşi mayalı ekmek yapımı, matematik, fizik dersleri, diksiyon ve güzel konuşma, satranç hatta piyano çalma gibi konularda yüzlerce seçeneğin bulunduğu platformda fiyatlar ders içeriği, süresi gibi özelliklere göre değişiyor. 50 TL’lik kurs da var, 250 TL’lik olan da… Piyano kursu sıfırdan, hatta hiç piyano görmemiş bir kişiyi haftalar içinde, günde 16 dakika çalışması koşuluyla orta seviyeye getirmeyi vaat ediyor. Kursların 10 dakikalık bir ön izlemesi var. İlerde almayı istediğiniz kursları istek listenize ekleyebilir, arkadaşınıza da kurs hediye edebilirsiniz. Şu anda popüler kurslar, android mobil uygulama kursu, java geliştirici kursu, etik hacker olma kursu, photoshop kursu… udemy.com

Khan Academy: Ücretsiz eğitim platformunda öğrenciler kendi seviyelerinde alıştırma yapabilir, konulardaki eksikliklerini giderebilir ve öğrenme süreçlerini hızlandırabilir. Kar amacı gütmeyen kuruluşun misyonu herkese, her yerde, dünya standartlarında ve ücretsiz eğitim imkânı sağlamak. Platform öğrencilere derslerinde ciddi destek olabilir. Khanacademy.org

Bilge İş: Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilip yürütülen, içinde 100 adet ücretsiz, etkili ve çok çeşitli konularda çevrim içi derslerin bulunduğu öğrenme portalı bilgeis.net, dersleri tamamlayan herkese ODTÜ Rektörü imzalı katılım sertifikası veriyor. Sitede üç boyutlu modellemeden, müşteri ilişkilerine; stresle başa çıkmak için kullanılacak tekniklerden, dronelar’a, ürün fotoğrafçılığından zor insanlarla baş etmeye uzanan çok geniş bir yelpazede 100 ders yer alıyor. Sertifika almak için verilen ödevleri yapmalı ve yüzde 70 başarı kriterini yerine getirmelisiniz. Mobil uygulama olarak da kullanabilirsiniz. bilgeis.net

İŞLER DE DEĞİŞTİ İŞ ARAMAK DA

Online mülakata hazırlan: Pandemi dönemiyle birlikte çalışma şekli de değişti, iş arama yöntemleri de, iş bulursan mülakat yapmak da. Online mülakata nasıl hazırlanırım, mülakatta hangi sorular sorulabilir, nasıl cevap vermeliyim, öncesinde ne gibi hazırlıklar yapmalıyım gibi sorularınız varsa eğitimini alın. Udemy.com

İNGİLİZCE MÜLAKATA HAZIRLAN

Birleşmiş Milletler Ulusal İnsan Kaynakları Danışmanı olan Yelda Ökten tarafından verilen eğitim, İngilizce mülakatı başarıyla geçebilmeniz için gereken tüm yetkinlikleri kazandırmayı vaat ediyor. Yabancı şirketlere iş başvurusu yapmaya hazırlanan orta ya da ileri seviye İngilizce dil bilgisine sahip; ancak pratiği olmayan ya da mülakatlarda akıcı konuşmakta zorlanan, heyecanını yenemeyen adaylar katılabilir. iienstitu.com

FERMENTE TURŞU KUR

Organik fermente gıda, yenilebilir fermente kozmetik, kişisel bakım ve temizlik ürünleri konusunda uzman Ferda Uslu’ya Derya Baykal izleyicileri aşina olmalı. Uslu, her ay online, uygulamalı, ücretsiz fermantasyon atölyeleri düzenliyor. Ferda Uslu, instagram hesabından bulundurulması gereken malzemeleri sıralıyor. Mesela diyor ki, kapaklı cam kavanoz, temiz tülbent, elma, çelik kaşık bulundurun, şu saatte instagrama gelin, canlı yayınıma katılın. Telefonunuz aracılığıyla birlikte sirke yapıyorsunuz. Instagram adresi: fermentemutfagim

FİLMLERDEKİ PARİS’İ TANI

Taksim’deki Fransız Kültür Merkezi, Türkiye, Kültür A.Ş. işbirliğiyle sizi “Sinema ve Şehir Hafızası” serisiyle “Filmlerdeki Paris”‘i keşfetmeye davet ediyor. “Filmlerde Paris” seçkisi, 15 Kasım’a kadar her hafta sonu Fransız başkentini öne çıkaracak. Pandemi nedeniyle katılım 35 kişiyle sınırlı. +90 850 755 68 00 – 11 – 12 – 35

ONLINE GÜZELLEŞ

Yüz yogası atölyesinde altı haftalık eğitim alabilirsiniz. Öğrendiğiniz yüz yogası pozlarını günlük hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz. Yüz Yogası, Hamile Yogası & Hatha Yoga Eğitmeni Zeynep Şensoy online, birbirinizi görerek yüz yogası öğretiyor. 30 kasım – 11 ocak arası sabah grubu dolmuş bile. Program ücretli, ücret ödemek istemezseniz Şensoy instagram ve youtube’da da var. Derslerin avantajı eğitmenin sizi görmesi ve olası yanlışlarınızı düzeltmesi. Bir Fransız askılı Seda Sayan kadar gençleşir misiniz, orası size kalmış. Yogadayoga.com, instagram: yogadayoga

ENSTRÜMAN ÇALMAYI ÖĞREN

Musiconline.com: Çevrimiçi müzik dersleri sunan musiconline.com, keman, piyano, solfej, bateri, perküsyon dersleri veriyor. Eğitmenler Seda Aksak, Birol Aydın, Sammal Mammadov ve Asrın Can Akalın. Seda Aksak, 2010’da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Venyamin Varşavsky’nin master sınıfına kabul edildi. 2014’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tezli yüksek lisans eğitimini, “Kemanda Sol El Tekniği” üzerine hazırladığı bitirme tezi ile tamamladı. Orkestra deneyimleri arasında Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Türk-Alman Gençlik Senfoni Orkestrası, İstanbul Üniversitesi Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası var. Aksak, 2017'de projesini yürüttüğü "musiconline"ı hayata geçirmiş. Ücretli. musiconline.com

Taksimsanat.com: 2005’ten beri hizmet veren Taksim Sanat, eğitimlerini online ortama taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan kurumda aklınıza gelen her enstrümanın dersini alabilirsiniz. Kurum güzel sanatlara da öğrenci hazırlıyor. Online kurslara katılmak için gerekli ekipmanlar: PC veya dizüstü bilgisayar, webcam (mikrofonlu tavsiye edilir), mikrofon, kulaklık, e-Mail adresi. Online ders almak isteyen öğrenci adayları için ücretsiz 20 dakikalık demo dersler yapılıyor. Demo ders talepleri için [email protected] adresine mail yollayabilir veya (0212) 251 07 14 nolu telefondan kuruma ulaşabilirsiniz. Yakında tiyatro kursları, bale dersleri, yaratıcı drama kursları, çocuklar için orff eğitimleri, yağlı boya resim dersleri kamera önü oyunculuk eğitimleri de başlayacak.

LEZİZ SUŞİLER YAP

MSA: "Şimdi gözlerinizi kapatın. Kendinizi Sakura mevsiminde, pembe ve beyaz çiçeklerle dantel gibi işlenmiş bir gökyüzünün altında hayal edin. Edebildiyseniz Japonya’dasınız. Orada kalın. Çünkü şimdi suşiyi anlatıyoruz. Anlatmakla kalmıyoruz Suşiyi oradan alıp MSA eğitmen şeflerinin ellerinde mutfağa taşıyoruz. Suşi pirinci pişirmeyi ve suşi yapım tekniklerini öğrenip hayalinizdekinden bile daha lezzetli suşiler yapacağınız bu eğitime bekliyoruz" diyor Mutfak Sanatları Akademisi. Workshop’ta öğrenilecek teknikler: Doğru kıvamda sushi pirinci hazırlama, nori kullanım şekilleri, maki, roll, nigiri hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, sushi sunumu. En az sekiz kişinin katılımıyla düzenleniyor. +90 212 290 35 50

Udemy.com: “Online yok mu online” dediğinizi duyar gibiyiz. Var var. Udemy öğrencilere önce temel seviyeden suşi yapmayı öğretiyor, ardından yavaş yavaş daha zor seviyelere ilerliyor. Kursu tamamladıktan sonra, farklı kesme becerileri, malzeme hazırlama, suşi rulo temelleri, nigiri ve sashimi nasıl yapılır, balıklar nasıl parçalanır öğrenebilirsiniz. Ücretsiz ders tanıtımını izleyin. Dili İngilizce. Sitede ilgilendiğiniz mutfaklara yönelik eğitimleri de bulabilirsiniz.

YARATICI YAZARLIK

MEB onaylı uzaktan eğitim kurumu İstanbul İşletme Enstitüsü'nde alabileceğiniz eğitimlerden biri de yaratıcı yazarlık. Bir hikâyeniz var ve siz bunu yazmak istiyorsunuz sonra da kitap haline gelsin, basılsın, herkes okusun diyorsanız; ücretsiz online derslerle size yardımcı olabilirler. Yalnız küçük bir soruları var: “İyi yazma meselesine gelmeden önce; iyi bir okur muyuz? Okumadan kitap yazılır mı?” Dersi editör ve yazar Yasemin Nasır Erbek veriyor. iienstitu.com/

Notos Atölye: Online yaratıcı yazarlık kursu alabileceğiniz bir başka adres. Dersler zoom aracılığıyla yapılıyor. 10 haftalık programda her derste katılımcılara önceden gönderilmiş örnek bir metin çözümleniyor. Atölye Semih Gümüş‘ün sorumluluğunda. Derslerin uygulama biçimi didaktik değil, tartışmaya, yaratıcılığa, uygulamaya dönük. Atölye süresinde katılımcılara iki ödev veriliyor. Katılımcıların kendi ilgi alanlarında birer metin yazıp tamamlamaları amaçlanıyor. 0212 244 92 95, [email protected]

YAZARLARLA SOHBETE KATIL

Türkiye Yayıncılar Birliğinin, kitaba ve yayıncılığa odaklanan çevrim içi programı "Hayatımız Kitap" zoom üzerinden düzenleniyor, yayıncılar birliğinin youtube kanalından da canlı yayınlanıyor. Yayıncı ve yazar Metin Celal, program kapsamında iki haftada bir perşembe günleri yayıncılar, genel yayın yönetmenleri ve editörlerle sohbet ediyor. Yayıncılıkla ve kitaplarla ilgiliyseniz takipte kalmanızda yarar var. Geçen haftanın konuğu Alfa Yayınları'nın sahibi Mustafa Küpüşoğlu'ydu. turkiyeyayincilarbirligi instagram adresinden bilgi alabilirsiniz.

FELSEFEYE DAL

Bir öğretim yöntemi olan Çocuklar İçin Felsefe (P4C / Philosophy for Children), 1970’lerin başında felsefe profesörü Matthew Lipman’ın eğitim sisteminde eleştirel düşünme ve demokratik tartışma becerilerinin eksikliği hissetmesi üzerine geliştirdiği bir yöntem. Türkiye'de de yaygınlaşıyor. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü koridorlarında yolu kesişen dört kadının kurduğu p4c.com.tr, çocuklara, topluluklara ve şirketlere p4c eğitimi veriyor. Platforl, çocuklara, topluluklara ve şirketlere p4c eğitimi veriyor. 9 Kasım’da başlayan Online Eğitmen Eğitimi programıyla P4C eğitimi alarak yeni bir mesleğin kapılarını da aralayabilirsiniz. Online platforma verilen, lise öğencileri için düşünme becerilerini geliştirme programı 2-5 Aralık’ta başlıyor. Çocuklar için de online eğitimler mevcut. 0 532 465 96 18



