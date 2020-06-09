Kendini ihbar etti, Gökçek’i ‘süt markası’ ele verdi

09 Haziran 2020 Salı, 15:34

Gökçek’in paylaşımında görünen süt markasının en son, Halk Ekmek’in eski yönetimi döneminde alındığı bildirildi.

Gökçek sosyal medya hesabından Halk Ekmek Fabrikası’na ait olduğunu iddia ettiği hijyenik ortamı olmayan görselleri paylaşarak ABB yönetimini eleştirdi. Gökçek’in paylaştığı görüntülerin ise, eski yönetimin dönemden kalma olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflarda görünen süt markasının Halk Ekmek tarafından en son şirketin eski yönetimi döneminde, 8 Ağustos 2019 tarihinde alındığı ortaya çıktı. Halk Ekmek’te eski yönetim, 20 Ağustos 2019’da istifa etmişti.

GÖKÇEK’İN DANIŞMANI DÖNEMİNDE ALINMIŞ

Konuya ilişkin bilgi veren Halk Ekmek yetkilisi, şunları söyledi:

“Melih Gökçek’in yıllarca siyasi danışmanlığını yapan Ahmet Sarıduman, Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevinden ancak 20 Ağustos 2019’da ayrılabildi. Fotoğraflarda görülen süt markası da fabrikamıza en son onun döneminde alınmıştı. Burada Ankaralıları yine aldatmaya yönelik paylaşım yapılıyor. Ama çamur yine eline bulaşmış, daha önce birçok kez olduğu gibi yine faka basmış. Halk Ekmek Fabrikası, Başkanımız Mansur Yavaş döneminde, uluslararası tüm hijyen kurallarına uygun olarak sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek üretmeye devam etmektedir. Ekmeğimizi tüm Ankaralılar güven içerisinde tüketebilirler.”

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Gökçek, daha önce de Erzurum’da buz tutan yol görüntülerini Ankara diye paylaşmış, Rize’de Atatürk Anıtı yapan kişilerin montuna “photoshop” kullanarak “Ankara Büyükşehir Belediyesi” yazdırıp paylaştığı ortaya çıkmıştı.

ANKARA/Cumhuriyet