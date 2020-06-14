Kentsel dönüşüm yıkım aşamasında durdu, 6 aydır kiraları ödenmiyor

14 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Evleri yıkılan bölge sakinleri kiralarının ödenmesini ve evlerinin yapılmasını istedi. Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları 2012 yılında NAS Yatırım Gaıyrimenkul şirketi tarafından başlatıldı.

Bölge sakinlerinin bir kısmı şirketle anlaştı, bir kısmı anlaşmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Kiptaş da 2018 yılının ilk yarısında şirketle anlaşarak kentsel dönüşüm sürecine resmi olarak dahil oldu. Yıkımı yapılan evlerin sahiplerine kira ödemeleri yapıldı. Ödemelerin bir kısmını şirket, bir kısmını da Kiptaş yaptı.

2019 yılının sonunda Kiptaş ve şirket arasında imzalanan sözleşmenin süresi doldu ve iki şirket çeşitli nedenlerle mahkemelik oldu. Dava arabulucu aşamasında. Kiptaş 21 Mayıs’ta yurttaşlara yolladığı yazıda sürece yer vererek Nas Yatırım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve sözleşmenin geçerliliğini yitirdiğini bu nedenle de yapılan harcamaların sonlandırıldığını belirtti.

Bölgede parsel ve/veya ada bazlı anlaşmaların yapılmasının hedeflendiği belirtilen yazıda şirkete başvuru yapılması istendi. Bu süreçte bölgede kentsel dönüşüm tıkanma noktasına geldi.

‘EVLERİMİZİ VERSİNLER’

Evi yıkılan 44 yaşındaki Şenol Buran, 8 yıldır bölgede yaşadığını belirterek “2015 yılında anlaştık. 3 yıl içinde bitirip teslim edeceklerini söylediler. Anlaşmaya göre 45 bin lira ödeyecektim. Kiptaş’la şirketin arasındaki sorun bizim sorunumuz değil.

Son 6 aydır kira ödemesini alamıyoruz. Evler yıkıldı, moloz yığını duruyor. Dairemiz dursaydı en azından kiraya verirdik. Hiçbir gelirimiz yok. Elde avuçta kalmadı. Beklentimiz kiralarımızın ödenmesi ve evlerimizin bir an önce yapılması.

Şimdi Kiptaş yeni bir anlaşma yapmak istiyor. Buna göre dairenin yüzde 50’si benim yüzde 50’si Kiptaş’ın olacak. Ben bunu kabul edemem. Öyle bir param yok” diye konuştu. 60 yıldır bölgede yaşayan 63 yaşındaki İbrahim Sezgin de mahallede birçok kişinin kira almadığı için kendi kirasını ödeyemez hale geldiğini anlattı.