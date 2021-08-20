Kerem Bürsin'e Instagram şoku: 'Ne olduğunu bilmiyorum'

20 Ağustos 2021 Cuma, 15:05

İkinci sezonuyla ekranlarda olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Hande Erçel ile birlikte başrolü paylaşan Kerem Bürsin'in Instagram hesabına ulaşılamıyor.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 34 yaşındaki başarılı oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.

Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek, 9 milyon takipçili hesabını donduran Instagram'dan yardım istediğini belirtti.

Bürsin'in bu açıklamasından sonra, ünlü oyuncunun hayranları Instagram'dan Kerem Bürsin adına yardım istemeye başladı.

Kerem Bürsin'in Instagram hesabına erişim sorunu hala devam ediyor.