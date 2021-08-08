Busenaz Sürmeneli duruma açıklık getirdi, Kerem Bürsin o tweeti sildi

08 Ağustos 2021 Pazar, 17:41

Tokyo 2020 Olimpiyatları boks branşında, kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasını antrenörü Cahit Süme'nin takması sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Röportaj esnasında altın madalyayı kendi boynuna takan antrenör Cahit Süme'ye gelen eleştirilere tepki gösteren Ulusal Boksör Busenaz Sürmeneli, "Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukca yakışıksız sözler var maalesef… Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın gerçekten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı" paylaşımında bulundu.

KEREM BÜRSİN TWEETİ SİLDİ

Busenaz'ın açıklamalarıyla yanıt verdiği isimlerden biri de Kerem Bürsin'di. Bursin, altın madalyanın antrenörün boynunda yer almasıyla ilgili, "Altın madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı" yorumunu yaptı.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'e de cevap veren Busenaz Sürmeneli, "Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?" dedi. Bu paylaşımın akabinde oyuncu Kerem Bürsin de Busenaz'a yanıt vererek yapmış olduğu paylaşımı sildi.

Kerem Bürsin ve Busenaz Sürmeneli arasında geçen diyalog şu şekilde: