Kerem Bürsin: Feminist politikama maçoluk uymuyor
Kerem Bürsin, “Bence maço değilim. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Geçmişte hatalarım oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm” dedi.
Oyuncu Kerem Bürsin, Haber Global’de 'Hikayede Kalmasın' adlı programa konuk oldu. Oyuncu Hande Erçel'le olan ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' diye. Biz iş yüzünden bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü. Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk. Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım" ifadelerini kullandı.
'GEÇMİŞTE HATALARIM OLDU'
Kerem Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise şöyle yanıt verdi:
"Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. El kaldırma ya da küfretme olmadı ama 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm."
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