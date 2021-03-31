Kevin Durant ünlü komedyen Michael Rapaport'a hakaretler yağdırdı
Ünlü komedyen Michael Rapaport, Kevin Durant'in kendisine gönderdiği cinsiyetçi ve hakaret içeren mesajları paylaştı.
Guardian’da yer alan haberde Brooklyn Nets’in yıldızı Kevin Durant’in Michael Rapaport’a gönderdiği mesajların ortaya çıkmasından sonra özür dilediği belirtildi. Rapaport Kevin Durant ile olan mesajlarını paylaşırken, “Her gün iğrenç tehditler ve mesajlar alıyorum ancak Kevin Durant’in onlar arasında olacağını düşünmezdim. Bana ve eşime hakaretler ediyor ve kavga etmek istiyor.” ifadelerini kullandı.
TARTIŞMA GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLADI
Rapaport’un paylaştığı görüntüler dikkate alındığında tartışmanın geçtiğimiz yıl Brooklyn Nets’in Golden State Warriors ile oynadığı sezon açılış maçından sonra başladığı belirtildi. Rapaport, yıldız oyuncuyu maç sonrasında ligin yayıncılarından TNT’nin yorumcusu ve eski NBA oyuncusu Charles Barkley ile yaptığı maç sonu röportajında eleştirmişti. Ünlü komedyen röportaj sonrasında, “KD maç sonu röportajında çok hassas görünüyor. Her konuda çok hassas. Röportaj yapma.” paylaşımını yapmıştı. Tartışmanın bundan sonra başladığı ifade edilirken Durant “Benim hatam özür dilerim.” paylaşımını yaptı.
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