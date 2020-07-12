KHK ile işine son verilen öğretmen Dersulu’ya polisi darp ettiği iddiası ile dava açıldı
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 14 yıllık öğretmenken işine son verilen ve Yüksel Caddesi’nde “işimi istiyorum” eylemi yapan Mehmet Dersulu’ya bir polisi darp ettiği iddiası ile dava açıldı.
Mahkeme heyeti duruşmada müşteki polisi dinlemeden Dersulu’ya, “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan 5 ay hapis cezası verdi.
Dersulu, “Gülnaz Bozkurt’un saçlarını kökünden yolan, Nazan Bozkurt’un göz kemiğini kıran, astım hastası Acun Karadağ’a yakın mesafeden gaz sıkan, Alev Şahin’i önlükle boğmaya çalışan polislere ‘işlerini yapmışlar’ deyip takipsizlik kararı verilirken ben tekme atmadığım halde hapis cezası verildi” dedi.
KHK ile 2017’de ihraç edilen Mehmet Dersulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. İddianamede müşteki olarak yer alan E.B. ifadesinde Dersulu’nun gözaltı sırasında tekmesinin bacağına geldiğini ve onun etkisiyle gözaltı aracının kapı demirine çarparak hafif nitelikte yaralandığını belirtti.
Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya polis E.B. hiç katılmadı. Mahkeme heyeti müşteki E.B.’yi dinlemeden kararını açıklayarak Dersulu’yu 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
Dersulu, kendisinin kimseye tekme atmadığını belirterek anons yapılmadan müdahale edildiğini ve direnmediğini söyledi. Dersulu, “Sistematik olarak işkenceyi gören de ceza alan da biziz” dedi.
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