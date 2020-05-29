KHK’linin hesabına yatan parayı vermediler! Ölen arkadaşlarının çocuklarına ulaştıracaktı

29 Mayıs 2020 Cuma, 17:17

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen kamu emekçilerinin bankada hesap açmaları, özel şirketlerde çalışmaları engelleniyor. Bu durum sonunda da ihraç edilen yüzlerce kamu emekçisi psikolojik travmalar geçiriyor

Son olarak Diyarbakır’da yaşamını yitiren bir öğretmenin çocuklarına destek için yurt dışında yaşayan arkadaşları, KHK’li ihraç N.K’nin hesabına 150 euro gönderdi. Ancak, gittikleri devlet bankası tarafından N.K’ye gönderilen para ödenmedi. Diyarbakır Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, “N.K. parayı alıp aileye ulaştırmak için ilgili bankaya gitmiş ancak ihraçsınız, sakıncalılar listesindesiniz denilerek uzun süre bekletilmiş ve sonrasında mesai bitti denilerek ödeme yapılmamıştır. Bu durum insani olmadığı kadar Anayasaya da aykırıdır. Bu yaşananları kınıyoruz. Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için hükümetin bir an önce KHK’lilerle ilgili gerekli adımları atması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

“Bu ülkede OHAL mantığı devem ediyor” diyen Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Eş Başkanı Sadrettin Kaya, “İnsanlarımız hiç bir yerde çalıştırılmıyor. Hiç bir kredi verilmiyor. Bir çok yerde bu arkadaşlarımızın hayat alanları daraltıldı. Bu insanlar bunların sonucunda travmalar yaşadı. 52 civarında insan intihar etti. Bu ihraçlarla birlikte aileleri, çevreleri ve çocukları da cezalandırılıyor. Dışarıdan gelmiş bir 150 Euronun genel hayatın akışını etkilemeyeceği açıktır. Belki de bayram için gönderildi. Bu insanlara hayatın hiç bir alanında yaşam şansı tanınmıyor” ifadelerini kullandı.