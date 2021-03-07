Kıbrıslılar Erdoğan'ın Saray projesine tepki gösterdi

07 Mart 2021 Pazar, 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylar önceki ziyaretinde dile getirdiği “Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesi” Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında “İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” ile hayata geçiriliyor. Anlaşmanın ilgili bölümünde Türkiye, proje için 14 Milyon Türk Lirası taahhütte bulundu.

Anlaşmaya tepki gösteren "Bağımsızlık Yolu" üyeleri “Kıbrıslı Türkler olarak, ekonomik anlamda zor günlerden geçmekteyiz. Gerek pandeminin yarattığı ekonomik yıkım, gerek pandemi öncesinde Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden kaynaklı olarak alım gücümüzün günden güne erimesi büyük bir sorun. Böylesi bir kriz ve ekonomik darboğaz ortamında ülkemizde şatafatlı bir saray projesine girişilmesi bizim için kabul edilemez bir adımdır” dedi.

SİZİN VERGİLERİNİZ

BirGün'ün aktardıklarına göre, ekonomik kriz içerisindeki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ödediği vergilerin, Kıbrıs’ta bir saray yapılması için kullanılacak olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bağımsızlık Yolu üyelerinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu mektubu da, bahsi geçen Antlaşma’nın Türkiye’de gündeme neredeyse hiç gelmemiş olmasından hareketle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, paralarının çarçur edildiğini duyurmak maksadıyla yazıyoruz. Normal bir zamanda dahi lüzumsuz ve şatafatlı olarak değerlendireceğimiz böylesi bir projenin, böylesi bir zamanda gündeme getirilmesinin nihai değerlendirmesini de, bu sarayı kendisinden kesilen vergilerle ödeyecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bırakıyoruz.”