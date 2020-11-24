Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı uyardı: 'Bu yıl Kara Cuma alışverişinde daha dikkatli olun'
Küresel salgın ve uygulanan karantina önlemlerinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, yıllık Kara Cuma perakende satış geleneğinin bu yıl da popüler olması bekleniyor. Birçok mağaza indirimlerini yalnızca bir günle sınırlamak yerine, kasım ayı boyunca Kara Cuma kampanyaları düzenlemeye başladı. Ancak paranın olduğu yerde, siber suçluların alışveriş yapanları izleyip istismar etmek için fırsat kollayacağı da ortada.
Covid-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal mesafe kuralları, bu yıl Kara Cuma'yı ağırlıklı olarak çevrimiçi ortama taşıyacak. Çevrimiçi perakendeciler fiziksel mağazalardaki potansiyel temastan ve kalabalıklardan kaçınan tüketiciler için ideal pazar yerlerine dönüşüyor, bu da çevrimiçi alışverişte artışı beraberinde getiriyor.
Bu, kötü niyetli kullanıcılara kötü amaçlı yazılımları bulaştırmak, kimlik hırsızlığı yapmak ve kredi kartı bilgilerini çalmak için her zamankinden daha fazla potansiyel hedef sunuyor. Özellikle popüler markaların indirim kampanyalarını taklit eden, akıllıca tasarlanmış kimlik avı dolandırıcılıkları neredeyse gerçeğinden ayırt edilemez hale geldi.
"İster Kara Cuma indirimleri için alışveriş yapıyor olun, ister gelecek bayram sezonu olsun, tüketiciler tetikte olmalı" diyor Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout.
"Önceki yıllarda olduğu gibi, sahte siteler 2019'da ortaya çıkanlardan daha karmaşık hale geldikçe büyük bir endişe kaynağı olacak. Alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken en önemli ipucu gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere dikkatle yaklaşmaktır. Bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa emin olun ki öyledir. Örneğin birilerinin bir akıllı televizyonu size %80 indirimle sunma ihtimali çok düşüktür. Dikkat ve ekstra ihtiyat, çevrimiçi alışverişe düşkün herkes için alışkanlığa dönüşmeli. Bilgisayar korsanları salgınla ilgili belirsizlikten yararlanmaya devam ettikçe, Kara Cuma’ya katılmak isteyen kullanıcılar daha fazla güvenlik bilincine sahip olmalı."
Kaspersky, çevrimiçi alışveriş yapanlara Kara Cuma döneminde şu 12 ipucunu uygulamalarını öneriyor:
- İşletim sisteminize ve uygulamalarınıza gerekli güvenlik güncellemelerini uyguladığınızdan emin olun.
- Yalnızca güvenli siteleri kullanın. "HTTPS://" ile başlayan bir URL arayın - GÜVENLİ anlamına gelen "S" harfine dikkat edin. Ayrıca web tarayıcısının adres çubuğunda kapalı bir asma kilit olup olmadığına bakın. Bunun üzerine tıklayarak sitenin güvenlik ayrıntılarını görebilirsiniz.
- Her çevrimiçi site için harflerin, sayıların ve özel karakterlerin karışımından oluşan ve en az 15 karakter uzunluğunda rastgele ve benzersiz bir şifre kullanın.
- E-postalardaki rastgele bağlantıları tıklamayın. Kimlik avı sitesine gitme riskinden kaçınmak için adresi kendiniz yazmanız her zaman daha iyidir. Bir teklif karşı koyulamayacak kadar iyi görünüyorsa, emin olmak için bağlantıyı tıklamak yerine doğrudan web sitesine giderek teklifi bulun.
- Bildiğiniz veya duyduğunuz tanıdık sitelerde kalmaya çalışın. Ancak bu durumda bile dikkatli olmanız gerekir. Suçlular, tanıdık bir site gibi görünmesi için sahte web sitelerinin adını kasıtlı olarak yanlış yazarlar.
- Yeni bir satıcıdan alışveriş yapmadan önce dikkatlice araştırın. İyi bir test, sipariş yanlış giderse satıcıya kolayca ulaşılıp ulaşılamayacağını görmektir. Sitede bir e-posta, telefon numarası, adres ve iade politikası arayın. Satıcının geri bildirim geçmişi, dürüstlüğüne ve güvenilirliğine dair fikir edinmenizi sağlayabilir.
- Mobil cihazınızı çevrimiçi alışverişler için kullanırken dikkatli olun. Genellikle telefon dostu oldukları için kullanılan kısaltılmış URL'ler, sizi fark ettirmeden riskli bir siteye yönlendirebilir. O anda ve orada bir işlem yapmanız gerekiyorsa, Wi-Fi'yi kapatın ve mobil veriyi kullanın. Ya da güvenli bir bağlantıya dönene kadar bekleyin.
- Çevrimiçi alışveriş gibi gizli işlemler için güvenilmeyen halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanmaktan kaçının. Halka açık Wi-Fi ağları, bilgisayar korsanlarının bilgilerinizi gizlice ele geçirdiği ortak yerlerdir.
- Çocuklarınızın çevrimiçi hesaplarınıza, kredi kartı ve banka bilgilerinize erişemeyeceklerinden emin olun
- Bir siber saldırının hedefi olmanız halinde kişisel dosyalarınızın kaybolmasını önlemek için verilerinizi düzenli olarak yedekleyin.
- Olağandışı durumları veya dolandırıcılık faaliyetlerini hemen fark ettiğinizden emin olmak için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin.
- Güvenilir güvenlik yazılımlarıyla tüm cihazlarınızın güvenliğini sağlayın.
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