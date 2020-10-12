KİK, Karayolları’nın 32 milyon liralık işini mevzuata aykırı buldu
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün açık ihale usulü ile gerçekleştirdiği ihaleye 59 şirket başvurdu. İhalenin Oden Yapı’ya verilmesi üzerine Alte Grup Yapı, ihalenin “saydam, rekabet ve eşit muamele ilkelerine” uygun yapılmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurumu’na itiraz etti. Dosyayı değerlendiren KİK, itirazı yerinde bularak oybirliğiyle ihaleyi iptal etti. İptal kararında 18 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirmeye alınmadığı belirtildi. Oden Yapı’nın kurucusu Mehmet Ünal Dedeoğlu, AKP’lilerle yemek yemesiyle gündeme gelmişti.
Kamu İhale Kurulu (KİK), AKP’ye yakınlığıyla bilinen Oden Yapı’nın aldığı 32 milyonluk “Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Şube Şefliği Tesis Binaları Yapım İşi” ihalesini iptal etti. İhaleye katılan bir firmanın itirazını değerlendiren KİK’in oybirliğiyle aldığı kararda, “ihale dokümanındaki çelişkili hususların, mevcut durumda rekabet ve eşit muamele ilkeleri açısından mevzuata aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Oden Yapı’nın kurucusu Mehmet Ünal Dedeoğlu, bazı AKP’li isimlerle yemek yemesiyle gündeme gelmişti.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün haziran ayında açık ihale usulü ile gerçekleştirdiği ihaleye 59 şirket başvurdu. İhalenin Oden Yapı’ya verilmesi üzerine Alte Grup Yapı, ihalenin “Saydam, rekabet ve eşit muamele ilkelerine” uygun yapılmadığı gerekçesiyle KİK’e itirazda bulundu. Dosyayı değerlendiren KİK, Alte Grup Yapı’nın itirazını yerinde bularak oybirliğiyle ihalenin iptaline karar verdi. İptal kararında ihaleye 59 isteklinin katıldığı ancak 18 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirmeye alınmadığı belirtildi. İhale dökümanında yer verilen düzenlemelerdeki farklılıkların istekliler nezdinde de tereddüde yol açtığı belirtilen kararda, “İhale dokümanındaki çelişkili hususların, mevcut durumda rekabet ve eşit muamele ilkeleri açısından mevzuata aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Kararın devamında şu ifadelere yer verildi: “Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”
Oden Yapı’nın daha önce Amasya Merzifon Adalet Sarayı, spor kompleksi ve lojmanları, havalimanı teknik blok ve kule inşaatı, 5 yıldızlı termal otel, toplu konut, cezaevi ve okullar gibi birçok ihaleyi alması da dikkat çekti. Oden Yapı’nın kurucusu Mehmet Ünal Dedeoğlu bazı AKP’li isimlerle yemek yemesiyle gündeme gelmişti.
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