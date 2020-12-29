Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması: İddiayı ispat etsinler

29 Aralık 2020 Salı, 16:10

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir CHP milletvekilinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i davadan vazgeçmesi için aradığı iddialarına ilişkin konuştu.

"CHP'yi tartıştırmak istiyorlar, bu tuzağa düşmeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "İddiayı ispat etsinler. HTS kayıtlarını istedim" dedi.

"Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in “Eğer ispat etsinler hem milletvekilliğinden hem de CHP'den istifa ederim” sözlerini hatırlatarak, “Bu kadar açık ve net” dedi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İtitfakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' sözlerini kaydetti.