Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması: İddiayı ispat etsinler
CHP’li bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını aradığı ve davadan vazgeçmesini istediği iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'yi tartıştırmak istiyorlar, bu tuzağa düşmeyeceğiz" diye konuştu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir CHP milletvekilinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i davadan vazgeçmesi için aradığı iddialarına ilişkin konuştu.
"CHP'yi tartıştırmak istiyorlar, bu tuzağa düşmeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "İddiayı ispat etsinler. HTS kayıtlarını istedim" dedi.
"Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in “Eğer ispat etsinler hem milletvekilliğinden hem de CHP'den istifa ederim” sözlerini hatırlatarak, “Bu kadar açık ve net” dedi.
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İtitfakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' sözlerini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Sahte diploma' haberlerine erişim engeli
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- AYM'den Osman Kavala kararı: İhlal yoktur
Video Haberler
- Aylin Sözer'in 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı
- Beyoğlu'ndaki dehşet kamerada
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Sahte diploma' haberlerine erişim engeli
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- AYM'den Osman Kavala kararı: İhlal yoktur