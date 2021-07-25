Kılıçdaroğlu aldığı duyumu açıkladı: İkinci rüşvet paketi hazırlığındalar

25 Temmuz 2021 Pazar, 20:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, Afganistan’dan gelen sığınmacıların Türkiye'de kalması için Avrupa'nın “İkinci Rüşvet Paketi” hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

"MAHALLELERİN HUZURUNU SATTILAR"

Avrupa'nın para ile Türkiye'yi açık mülteci hapishanesine döndürdüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidarın bu paralar ile mahallelerin huzurunu sattığını söyledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "'Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Ankara İstanbul seçimlerinde iki oy için ağzına ülke bekasını sakız edenler, gerçek beka sorunu karşısında tek kelime dahi etmiyorlar. Hatta bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'Türkler Orta Asya'ya dönerse Suriyeliler de gider' deme cesaretini göstermiştir.

"BU MESELENİN İKİ KURBANI VAR"

Öncelikle şunu net olarak ifade edeyim. Bu meselenin iki kurbanı var biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. O yüzden bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir bu.

"KİMDİR KUKLACI"

Bu konuyu kuklacı ve kuklacılarıyla çözeceğiz. Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla açık mülteci hapishanesine döndürebileceğini görmüş olan Batı'dır. Kuklaları ise bu paralarla sizin mahallelerinizi ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir. Bunlarla mücadele edeceğiz hep birlikte. Sizin hesabınızı ben bu iki muhatap ile göreceğim garip olanlarla değil. Peki neden bugün karşınıza yeni bir video ile çıkma ihtiyacı duydum? Mesele çok kısa bir zamanda başka bir kırılma noktasına gelecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde: