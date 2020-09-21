Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin hedefindeki TTB’yi ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret edecek.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ‘ihanet oluşumu’ dediği ve ‘kapatılsın’ çağrısı yaptığı Türk Tabipleri Birliği (TTB), siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TTB’ye destek ziyaretinde bulunacağı açıklandı. Kılıçdaroğlu, 22 Eylül 2020 Salı günü Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret edecek.
NE OLMUŞTU?
Türk Tabipleri Birliği geçtiğimiz günlerde yetkililere ‘Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz’ diye seslenmiş; on binlerce hekim ve sağlık çalışanı yakasına “siyah kurdeleler” takmıştı.
Siyah kurdele eyleminin ardından Bahçeli, “Adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” çağrısında bulunmuş ve tepki çekmişti. Bahçeli'nin TTB kapatılsın sözlerine karşı sosyal medyada yurttaşlar MHP kapatılsın etiketi açmıştı.
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