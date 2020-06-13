Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasına bağışta bulundu

13 Haziran 2020 Cumartesi, 19:07

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Beşiktaş kulübünün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan kampanyaya bağış yaptığını duyurdu.

Bağış yaptığına ilişkin fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak asla 'BırakmamSeni' var ol Beşiktaş." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı, yaptığı bağışın miktarına ilişkin açıklama yapmadı.