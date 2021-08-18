Kılıçdaroğlu Biden'ın 'göçmen' toplantısına dikkat çekti: Sınırımıza yöneldiler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımladığı paylaşımlarla Afganistan'dan ayrılan göçmenler hakkında mesajlar verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımladığı mesajlarla ABD yönetimine seslendi.
Birçok ülkenin, "Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız" açıklaması yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri… Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye’den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda, hiç konuşulmamış(!)" açıklamasında bulundu.
Toplantının ardından on binlerce sığınmacının Türkiye'ye yöneldiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha ABD'ye ve söz konusu anlaşmaya dikkat çekti. Kılıçdaroğlu mesajında, "Nedense tam da o toplantıdan sonra on binlerce Afgan sığınmacı ülkemize yöneldi… Tüm taraflara hatırlatıyorum: Bizler, halkımızın taleplerine hizmet etmekle mükellefiz. Ve halkımızın talebi nettir: İster yazılı ister sözlü, bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe giremeyecek!" dedi.
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