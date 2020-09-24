Kılıçdaroğlu: 'Derslik sorununu çözeriz'

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimde derslik ihtiyacının CHP’li büyükşehir belediyeleri tarafından karşılanabileceğini, “57 bin derslik ihtiyacı olduğu ifade ediliyor. ‘Türkiye’nin eğitim sorunlarını siz çözün’ deseler, bir yıl içinde var olan sorunları çözebiliriz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Evrensel Hizmet Fonu’ndaki paraları da gündeme getirerek, dava açacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, eğitim editörleri, bazı eğitim kuruluşları temsilcileri ve eğitim uzmanlarıyla çevrimiçi toplantıyla bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve eğitim danışmanı Ali Taştan’ın da yer aldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, katılımcıların görüşlerini dinledikten sonra değerlendirme yaptı. İktidarın eğitimin önemini anlayamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Ankara, İstanbul, İzmir belediyelerince özellikle yetişkinler için açılmış okullar bulunduğunu anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na dilekçe ile başvururak çözüm önerileri sunduklarını, bilgisayar veya tabletin Evrensel Hizmet Fonu’ndan sağlanabilceğini aktardıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, “Bir grup avukat arkadaş Evrensel Hizmet Fonu’nun ne olduğunu, bu paraların nerede durduğunu, bu paralarla neden yoksul aile çocuklarına bilgisayar alınmadı diye bir dava açacaklar. Bu davayı kazanma şansları çok yüksek eğer bu ülkede adaletin kırıntısı kaldıysa, çünkü toplanan paranın Milli Eğitim Bakanlığı içinde olduğunu ve bakanlığın bu parayı çocukların uzaktan eğitimdeki temel ihtiyaçları için gidermesi gerektiğini ifade ettik” diye konuştu.

7 milyon 983 bin öğrencinin EBA’ya ulaşamadığı ve sistemin çöktüğüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “57 bin dersliğe ihtiyaç olduğu ifade ediliyor eğer ihtiyaç varsa bize yer gösterin büyükşehir belediyelerimizin olduğu yerde biz yapacağız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın cebinden beş kuruş çıkmayacak. Velilerden para da istemeyeceğiz. Bize yer gösterdikleri takdirde yapacağız, Milli Eğitim Bakanlığı’na vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Saray müdahale etmesin, derslik sorunlarını en geç bir yıl içinde çözeriz.”