Kılıçdaroğlu 'erken seçim' çağrısını yineledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'in ardından Birinci Meclis Binası'na yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, zor günlerden geçildiğini belirterek, "Eğer bu ülkede 1921 Anayasa'sında yazıldığı gibi hakimiyet milletin olacaksa milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 12:02
Kılıçdaroğlu 'erken seçim' çağrısını yineledi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler Cumhuriyet'in ilan edildiği Birinci Meclis'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları, kucaklaşmalar vardı. 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu bizden daha iyi biliyorlardı. Onlar bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi. Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Bu binayı gezdim, ikinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini siyaset kurumunun dinlemesi bilmesi gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz ama bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek bütün zorlukları aşmıştır. Biz de aşacağız."


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