Kılıçdaroğlu 'erken seçim' çağrısını yineledi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'in ardından Birinci Meclis Binası'na yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, zor günlerden geçildiğini belirterek, "Eğer bu ülkede 1921 Anayasa'sında yazıldığı gibi hakimiyet milletin olacaksa milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler Cumhuriyet'in ilan edildiği Birinci Meclis'i ziyaret etti.
Burada gazetecilere bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları, kucaklaşmalar vardı. 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu bizden daha iyi biliyorlardı. Onlar bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi. Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Bu binayı gezdim, ikinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini siyaset kurumunun dinlemesi bilmesi gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz ama bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek bütün zorlukları aşmıştır. Biz de aşacağız."
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
Video Haberler
- 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da eşlik etti
- Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
- Canlı yayında muhabirin talihsiz anı
- Aldığı yanıt şoke etti; 500 kilometre hızla geliyordum
- Erdoğan'a yanıt sokaktan geldi! Gözyaşlarıyla isyan etti
- Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajına çok sert tepki
- İzmir’de tekel bayisinde dehşet anları!
- Patara'da peş peşe iki hortum endişe yarattı
- ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Büyük korku yaşandı
- Davutoğlu, AKP'nin son oy oranını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor