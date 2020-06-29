Kılıçdaroğlu: Erken seçime gitmekle tehdit ediyor

29 Haziran 2020 Pazartesi, 12:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesayeti altında olduğunu söyledi.

“Davul Erdoğan’ın boynunda, tokmak Bahçeli’nin elinde” diyen CHP lideri, geçen sene yapılan yerel seçimden önce Abdullah Öcalan’ın mektubunun devlet televizyonunda okunmasına atıfta bulunarak “Bu vesayetin ve çıkar birliğinin sürdürülmesi pahasına ikilinin yerel seçimlerde İmralı’ya nasıl sığındıklarını da biliyoruz” dedi.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli’yi sert sözlerle eleştirdi.

“Saray vesayet sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumda” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu sadece Saray’da değil, Parlamento’da da böyle. Şu anda Türkiye son seçimlerde yüzde 11,9 oy almış bir partinin tahakkümü altında yönetiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi küçük bir partinin vesayetinde düşe kalka yoluna devam etmeye çalışıyor. Öyle bir noktaya gelindi ki, Saray, vesayet sahibi bu küçük partiden izin almadan karar alamaz duruma geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün kararlarını MHP Genel Başkanı Bahçeli’den onay alarak, izin alarak açıklıyor. Zaten Bahçeli bunları kamuoyu önünde de söylüyor, benim iznim olmadan hiçbir karar alınamaz gibilerinden. Adeta erken seçime gitmekle tehdit ediyor"

“Erdoğan iktidarını korumak için vesayeti kabullenmek zorunda” görüşünü dile getiren CHP lideri, şu ifadelerle sözlerine son verdi:

"Çünkü iktidardan gitmenin maliyetini en iyi Erdoğan biliyor. Bu vesayetin ve çıkar birliğinin sürdürülmesi pahasına ikilinin yerel seçimlerde İmralı’ya nasıl sığındıklarını da biliyoruz. Özetle, davul Erdoğan’ın boynunda, tokmak Bahçeli’nin elinde. Halkımız tüm bu gerçekleri biliyor… Daha önemli olanı ise halkımızın demokrasiden yana olan tavrının gün geçtikçe artması, demokrasi üzerindeki vesayetin Türkiye’ye hiçbir yarar getirmeyeceğinin bilincinde olması.