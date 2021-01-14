Kılıçdaroğlu: Gün beraber düşünme günüdür
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Gün beraber düşünme günüdür. Bir dert varsa bu derdi beraber çözme günüdür. Peki memleketin sorununu kim çözecek? Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz" notuyla bir video paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda Millet İttifakı ile memleketin sorunlarını çözme mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu, "Gün beraber düşünme günüdür. Bir dert varsa bu derdi beraber çözme günüdür. Peki memleketin sorununu kim çözecek? Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Paylaşılan video da, ülkenin gerçek gündeminin açlık olduğundan bahsedilirken, alınan vergilerin ve satılan kuruluşların parasının nereye gittiği soruldu.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda, "Kul hakkı yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz" mesajı verdi.
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