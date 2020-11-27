Kılıçdaroğlu: Saray'ın yarısını sattık derse kimse şaşırmasın

27 Kasım 2020 Cuma, 09:19

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Demokrasi Meydanı programının konuğu oldu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları;

-Merkez Bankası'nın bütün birikimlerini sıfırladınız. Satacaklarını sattı şimdi elde avuçta ne varsa satıp gününün gün etmeye çalışıyor.

-Tank Palet satıldı, ne ücret alındı? Sıfır. Hiçbir ücret alınmadı.

-Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu kaça sattınız? Bilinmiyor. Kahvecinin, kasabın parasını ödediler mi? Hayır.

-Türkiye Varlık Fonu'nu 'kime, neyi ne kadara satarız' diye kurdular. Kimin malını satıyorsunuz. Satılmadık yer kalmadı.

-Merkez Bankası'nın -54 milyar dolar borcu var.

-Madem ki faizleri arttıracaktın 128 milyar doları kime ve nereye sattın?

-Ülke yönetilmiyor, savruluyor...

-Berat gitti ama talimatı veren Erdoğandı. İşte tek adam rejimi.

BORSA İSTANBUL'UN YÜZDE 10'UNUN KATARLILARA SATILMASI

-Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu satıyorsunuz? Niye?

-Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler.

-Yargıya talimatı Erdoğan veriyor. Trump, "papazı bırakmazsan başına gelenleri düşün" dedi, "bu can bu tende kaldıkça yargı bağımsızdır asla sana vermem" dedi, Trump'ın ikinci tweetinden sonra papazı serbest bıraktılar.

-Her şey satılıyor. Saray'ın yarısını sattık derse kimse şaşırmasın.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

-Düşünün aynı iddianemeden beraat ediyorum. Sonra tekrar hapis. Bunda adalet var mı? Siz 3 buçuk yıl aynı adamı içerde tutuyorsunuz. Haksızlık karşısında susuyorlar ve sürmesini istiyorlar. Bu insani değildir demezsem kendi insanlığımı reddetmiş olurum. Kavala da öyle...

-Savcıya diyor ki 'o kül tablasını getirir misin buraya'. Bu kadar çürümüş bir ortam var.

ZİNDAŞTİ'Yİ KİM BIRAKTI?

-'Yargı bağımsızdır' diyor hangi bağımsızlıktan söz ediyorsunuz? Arınç konuştu. İstifa etti.

-Bir kişi düşüncesini söylediğini zaman hain ilan ediyorsunuz. Sonra kalkıp bana "kimse talimat veremez" diyor.

-Zindaşti'yi kim bıraktı? Cumhurbaşkanlığından hakimi arıyorlar, hakim söyledi bunu.

-Parlamento gücünü gösterecek. Bir kişinin talimatını değil, milleti dinleyecek. Biz bunların hepsini yapacağız. 'Eskiye dönelim' demiyoruz. Yepyeni, uygar bir parlamenter sistem olacak.

EKONOMİ

-Devleti saydan yapacaksınız. Nereye, ne kadar harcıyorsunuz? Millete bilgi vereceksiniz.

-Parayı kimin için harcayacaksınız? Tefeciler için mi? Emeğinin karşılığını almak isteyen emekçiler için mi?

-Türkiye'de maçları naklen veren Katarlı şirket '500 milyon doları ödemiyorum' dedi. 90 milyon dolar indirdiler.

-Erdoğan '3600 ek gösterge vereceğiz' dedi. He dediğin kanun oluyor kardeşim bu neden olmuyor.

-Tefeciğe kaynak var.

-Türkiye Cumhuriyeti çok güzel yönetilir. Gerekeni yaparsanız. Fabrika yapar istihdam yaratırsınız... Türkiye zengin istihdam yaratılabilir, her türlü imkanı var ama yönetim kötü.

EYT

Bu ülkede vergiyi topladınız. Nereye yatırım yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. İşin uzmanlarıyla birlikte... Bu yapılmıyor, istişare dediğimiz olay yapılmıyor. Biz bunu yapacağız.

-Borç ödemek için, borcun faizini ödemek için borç alıyorsunuz... Güçlü bir devlet inşa etmek, kaynakları nereye vereceğinizi bilmek ve açıklamak zorundasınız.

SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÇAKICI'NIN TEHDİDİ



-Bir 'mafya bozuntusu'nun tehdidine sadece gülümsedim ama MİT'in arkasına sığınması beni üzüyor.

KANAL İSTANBUL

-İmamoğlu, Kanal İstanbul'a karşı olduğu için soruşturma açıldı. Uzmanlar 'bu bir felakettir' diyor. Beldiye Başkanı olarak İstanbul'un çıkarını korumak zorundadır.

-İmamoğlu 'şu kadar ölü var diyordunuz ama rakamlar tutmuyor, önlem alın' derken kendi çıkarı için mi diyor bunu?

-Kanal İstanbul bir rant projesi, herkes bunu biliyor.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI

-Konu bana geldiğinde yetkilileri gönderdim bölgeye. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bu bizim kitabımızda yok.

ÜNLÜLERİN KATAR PAYLAŞIMLARI

-Denize düşen yılana sarılırç kim olsa sarılıyorlar. Saray'ın tamamını bile verirlerse şaşırmayın. İktidarda kalmak için bu ülkede satmayacakları hiçbir şey yoktur.

-Cumhuriyet'in bütün fabrikalarını sattılar. Tarihteki en büyük borçlanmayı yaptılar.

-TL'yi milli para olmaktan çıkardılar. Vatandaş 'TL'ye güvenmiyorum' diyor. Bunlar nasıl milliyetçi ya. Bu ülkeyi bu hale ben mi getirdim? Üstelik mafyayı da destek gösteriyorlar.

-Bu ülkenin sorununu çözeriz. 5 yıllık bir zaman diliminde çözeriz. Ben bütün vatandaşlarımdan oy istiyorum. Ben hata yaptığım zaman en sert şekilde beni eleştirebilsinler diye.



