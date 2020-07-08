Kılıçdaroğlu: İnsan eti yediler

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibine MÜSİAD’ın verdiği yemeğe tepki göstererek, “Daha cesetler defnedilmedi; sizin yediğiniz yemek değil, sizin yediğiniz insan eti. İnsan eti yiyorsunuz siz” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları dile getirdi:

Sicili temiz değil: Bu fabrika sicili temiz bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar, fakat bu fabrikanın sahibi nereden güç ve destek alıyorsa fabrikasını her seferinde hiçbir önlem alamadan yeniden açıyor.

Utanmadan paylaştılar: Bir ziyafet. Bir de sıkılmadan, utanmadan ziyafeti de paylaşıyorlar sosyal medyadan. Daha cesetler defnedilmedi; sizin yediğiniz yemek değil, sizin yediğiniz insan eti. İnsan eti yiyorsunuz siz!

İktidar kapatmak isteyecek: Adım gibi eminim; bu iktidar, Saray’da oturanlar bu olayı kapatmak isteyecekler. Erdoğan’ın patlamadan sonra aradığı ilk kişi fabrikanın patronu. İşçiyi aramıyor, başsağlığı da dilemiyor. “Nasıl olsa benim Sakarya’da oyum çok yüksek; ben Sakaryalıların sırtına binerim, ensesine de atarım tokatı... Zaten bunlar bana oy verirler.” Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer işçilere biz sahip çıkacağız.

Tüzüğe uyulmamış: Patlayıcı maddelerin üretimiyle ilgili bir tüzük var. Bu tüzüğe aykırı bir biçimde fabrika ile binalar arası güvenlik mesafelerine uyulmamış, beton duvarlar çekilmemiş. Tüzüğe uygun bir havalandırma sistemi yok. Duvarların yanmaz ya da 120 dakika dayanıklı olması hükmüne uyulmamış. İçişleri Bakanı diyor ki; “3 ay önce araştırma yaptık, hiçbir eksiği yok.” Peki, bunlar ne? Nerede bu beton duvar, havalandırma. Bakansan, haktan, hukuktan yanaysan derhal müfettişlerini görevlendir.

Tirajlar denetlensin: Bu tür haberlerin kamuoyuna yansımasından baskıcı hükümetler, diktatörler büyük rahatsızlık duyarlar. Halk TV ve Tele 1’e verilen ceza bunun örneğidir. RTÜK en ağır cezayı veriyor. Basın İlan Kurumu (BİK) kalemini satmayan gazetelere ceza veriyor. BİK besleme basına kaynak aktaran bir kuruma dönmüş durumda. Kimsenin okumamasına karşın 150 bin, 300 bin tiraja göre para alıyorlar. BİK yöneticilerine seslenmek isterim: Bu tirajları bağımsız bir denetim kuruluna denetlettirin. Ama bunu yapamazlar. RTÜK ve BİK birer sansür kurumuna dönüşmüş durumda. Şiddet, aile yapısını derinden sarsan ve ensest ilişkileri gündeme getiren bir kanal hakkında 90 bine yakın şikâyet geliyor, bir tek dosya bile görüşülmüyor. RTÜK Başkanı’na sormak lazım: Sen gerçekten o kurumun başkanımızın yoksa talimatla görevlendirilmiş eleman mısın?

Yediniz, doymadınız: Bir de Saray IBAN numarasıyla para topladılar. Yediniz de doymadınız mı? Nerede bu paralar? Milletvekili soruyor nerede bu para diye “Bana sormayın Çalışma Bakanı’na sorun.” Çalışma Bakanı’na soruyorsun; “Bana sormayın falan adama sorun” diyor. Kimsiniz siz ya? Şehit yakınlarının, gazilerin paralarını yiyenlerdir bunlar.

Bir bölücülük projesidir: Devletin dini adaletse, adaletin temeli savunmadır. Avukatlar meslek kuruluşu olarak gelirler bir araya baroyu oluştururlar. Baro da kamu tüzelkişiliğine sahiptir. Yani bölünmez, ayrışmaz. Şimdi baroları parçalıyorlar. Baroları parçalamak, çoklu baro maskesi altında yapılan hareket Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bir ihanettir ve bir bölücülük projesidir. Paralel devlet olmaz, paralel baro da olmaz. Paralel vali de olmaz. Adalet Komisyonu, en büyük adaletsizliklerin yapıldığı komisyon oldu. Baro başkanları görüşlerini söyleyecekler izin vermiyorlar. Adalet Bakanı’na sesleniyorum: Bu kanun TBMM’den geçiyor, sen de sesini çıkarmıyorsan sen gerçek Adalet Bakanı değilsin. 100 yıl önce emperyal güçlerin yapamadığını Erdoğan şimdi yapıyor.

‘HAYATIMDA HİÇ BİR BARAJIN KAYBOLDUĞUNU GÖRMEMİŞTİM’

Barajı yok ettiler: Sihirbazlar bir şeyi gösterip yok ederler. Hayatımda hiç bir barajın kaybolduğunu görmemiştim. Bu kadar büyük bir sihri nasıl yaptılar, bilmiyorum. Çankırı’da Kızlaryolu Barajı’nın temeli atılmış. Paralar harcanmış, TV’ler canlı yayın yapmış. Arkadaşlar gidiyorlar, ortada baraj yok, barajın temeli de yok. Bu kadar milletin gözünün içine baka baka törenler yaparsınız, temelini atarsınız, vekiller orada sonra bir bakıyorsunuz ortada hiçbir şey yok.

