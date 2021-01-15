Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın 'aşı daveti'ne yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı'nın aşı davetini kabul ettiğini açıklayarak, koronavirüs aşısı olacağını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim” açıklamasında bulunmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koca’nun davetini kabul ettiğini duyurarak, aşısı olacağını açıkladı.
Best FM'de "Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye" programına konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
“Sağlık bakanı aradı, ‘tabi’ dedim, ‘gerekirse ben de refakat ederim size’ dedi, hekimler aşı olmamızı istiyorlar, ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik ama bugün yarın olacak.”
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
Video Haberler
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
- Nehir kıyısında korkunç ölüm
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?