Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın 'aşı daveti'ne yanıt

15 Ocak 2021 Cuma, 09:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim” açıklamasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koca’nun davetini kabul ettiğini duyurarak, aşısı olacağını açıkladı.

Best FM'de "Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye" programına konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Sağlık bakanı aradı, ‘tabi’ dedim, ‘gerekirse ben de refakat ederim size’ dedi, hekimler aşı olmamızı istiyorlar, ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik ama bugün yarın olacak.”