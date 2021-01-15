Meclis'e aşı daveti... Bakan Koca tek tek aradı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."
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