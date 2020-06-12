Kılıçdaroğlu: ‘Milletin vekilini millet seçsin’

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı ve tartışmalara neden olan siyasi partiler yasasında değişiklikle ilgili hazırlık önceki gün CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu siyasi partiler yasasıyla ilgili tartışmalar üzerine kurmaylarına yeni bir yasa teklifi çalışması yapılması talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu çalışmanın temelinin ise “Milletin vekilini millet seçmeli” olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda siyasi partiler yasasında parti içi demokrasinin güçlendirilmesine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yüzde 10 barajının düşürülmesine yönelik seçim yasasıyla ilgili de çalışma yapılabileceği ifade ediliyor.

PM’de ekonomide yaşanan gelişmeler de ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, “İşsizlik ve yaygınlaşan yoksulluk daha fazla vurgulanmalı. Aile Destek Sigortası halka daha iyi anlatılmalı” dediği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun çiftçinin durumunun Meclis gündemine taşınması konusunda da kurmaylarını uyardığı öğrenildi.