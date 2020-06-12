Kılıçdaroğlu: ‘Milletin vekilini millet seçsin’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı siyasi partiler yasasıyla ilgili kurmaylarına çalışma yapılması talimatı verdi.
AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı ve tartışmalara neden olan siyasi partiler yasasında değişiklikle ilgili hazırlık önceki gün CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu siyasi partiler yasasıyla ilgili tartışmalar üzerine kurmaylarına yeni bir yasa teklifi çalışması yapılması talimatı verdi.
Kılıçdaroğlu çalışmanın temelinin ise “Milletin vekilini millet seçmeli” olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda siyasi partiler yasasında parti içi demokrasinin güçlendirilmesine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yüzde 10 barajının düşürülmesine yönelik seçim yasasıyla ilgili de çalışma yapılabileceği ifade ediliyor.
PM’de ekonomide yaşanan gelişmeler de ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, “İşsizlik ve yaygınlaşan yoksulluk daha fazla vurgulanmalı. Aile Destek Sigortası halka daha iyi anlatılmalı” dediği ifade edildi.
Kılıçdaroğlu’nun çiftçinin durumunun Meclis gündemine taşınması konusunda da kurmaylarını uyardığı öğrenildi.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı