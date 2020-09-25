Kılıçdaroğlu, öğretmen ve velilerle görüştü

25 Eylül 2020 Cuma, 14:02

Kılıçdaroğlu, öğrenci velileri ve öğretmenler videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunları dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

“SORUNU YAŞAYANI DİNLEMEZSENİZ ÖNERECEĞİNİZ HİÇBİR ÇÖZÜM AMACINA ULAŞMAZ”

Öğrenci ve öğrenci velilerin online eğitimde yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Kılıçdaroğlu, “Bir sorunu çözmeye talipseniz sorunu yaşayanlardan sorunu dinlemeniz lazım. Sorunu yaşayanları dinlemezseniz yapacağınız ya da önereceğiniz hiçbir çözüm amacına ulaşmaz. Özellikle internet üzerinden haberleşirken internet olsa bile, zaman zaman kesintilerin olması hatta bazı yerlerde elektriklerin kesilmesi dolayısıyla eğitime ulaşılamama gibi sorunlar çıktı” dedi.

“1 LİRALIK BÜTÇE İLE ÖĞRENCİNİN SORUNUNU ÇÖZEMEZSİNİZ”

Bir öğretmenin her okul için ayrılan bütçenin yalnızca 500 TL olduğunu söylemesinin üzerine Kılıçdaroğlu,” Öğretmenimizin söylediği okullar için ayrılan 500 TL bütçe, kaç öğrenci var orada? Öğrenci başına neredeyse 1 lira düşüyor. Siz 1 liralık bütçe ile bir öğrencinin sorununu çözemezsiniz” karşılığını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullandığı Evrensel Hizmet Fonu’nun kullanılmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

“Bir başka gerçek daha var. Acı bir gerçek aslında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım yapabilecek kaynakları yok. Parası yok Milli Eğitim Bakanlığı’nın. Örneğin, genel bütçe dışında Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullandığı Evrensel Hizmet Fonu var. Ayrıca tabletler, cep telefonları, bilgisayarlar satılırken oradan bir miktar vergi alınıyor ve Evrensel Hizmet Fonu’na aktarılıyor bu para. Evrensel Hizmet Fonu ile pek çok ihtiyaç giderilebilir. Okulların, yoksul aile çocuklarının ihtiyaçları giderilebilir.

Peki bu para nerede? Buraya ne kadar para toplandı? Ben milletvekiliyim bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Hiçbir veli bilmiyor. Hiçbir öğretmen bilmiyor. Nerede bu para?

Biz bir çağrı yaptık Milli Eğitim Bakanlığı’na tableti, bilgisayarı olmayan veya internet erişimine ulaşamayan aileler var. Bu ailelere internet erişiminin ulaştırılması ve bunun Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanmasını da söyledik.

Anladığım kadarıyla adı var, para toplanıyor ama bu paraların nereye harcandığını kimse bilmiyor.”

“BİZE ARSA GÖSTERSİNLER OKUL YAPALIM”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 57 bin ek derslik olursa pandemi kurallarına göre çocuklarımız okullarına devam edebilir ifadesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Bize belediye başkanlıklarımızın olduğu yerlerde arsa gösterin, belediyelerimiz okullarını yapıp Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etsin. Dolayısıyla ek derslik ihtiyacı da büyük ölçüde giderilmiş olur” dedi.

“İNTERNET MASRAFLARI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANSIN”

Online eğitim ile birlikte birçok ailenin internete ulaşamadığını, ulaşan ailelerin de internet faturalarını ödemekte zorlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “İnternet masrafları evet devlet tarafından karşılanması lazım. Varlıklı ailelerin masraflarını karşılamıyorsanız bile en azından gelir düzeyi düşük olan ailelerin internet masraflarının karşılanması lazım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı çağrıyı da şöyle hatırlattı:

“Bu konuda şöyle bir çağrı yaptık. İnternet sağlayıcı kurumla ile Milli Eğitim Bakanlığı oturup konuşsun. En azından internet sağlayıcı kurumlar bu süre içerisinde internet fiyatlarını düşürsünler.”

“TÜRKİYE HAK ETTİĞİ YÖNETİME KAVUŞACAK”

“Biz hep birlikte Türkiye’nin sorunlarını çözebiliriz” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Sorun yaşıyorsak ve birileri sorunu çözemiyorsa o zaman sorunu çözecek olan insanları devlet yönetiminde görevlendirmeliyiz. Bakalım sorunları çözecekler mi çözmeyecekler mi? Biz şuna kesinlikle inanıyoruz. Sorunu çözmek önce sorunu yaşayanı dinlemek ile başlar. Ben hem sorunu hem çözümü biliyorum derseniz ülkeyi yönetemezsiniz. Bugün geldiğimiz nokta bu. Ben inanıyorum bu ülke hakettiği yönetime kavuşacak.“



