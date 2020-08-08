Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:31

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultay'da yeniden genel başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, beraberinde PM ve YDK üyeleri ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e girdi.

Basına kapalı gerçekleşen programda, Kılıçdaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. CHP'li heyet Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldı.

Saygı duruşunun ardından heyet ile birlikte Misakımilli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım... 25-26 Temmuz tarihlerinde 37. Kurultayımızı gerçekleştirdik. Bu Kurultayda, kamuoyuna açıkladığımız '2.Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' oy birliği ile kabul edilmiştir. Kabul edilen bu beyanname ile halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız. Egemenlik, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmayacak egemenlik gerçekten de kayıtsız, şartsız milletin olacaktır. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak bizim en temel görevimizdir. Bu azim ve kararlılıkla huzurundayız. Aynı kararlılıkla, size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."





Heyet, CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana da geçti. CHP Lideri’nin buraya çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyareti, COVİD-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla yapıldı. Ziyarette sosyal mesafe kuralları gözetildi ve Kılıçdaroğlu dahil tüm CHP’liler maske taktı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de Parti Meclisi Toplantısı açılışında konuşacak.



