Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti

19 Aralık 2020 Cumartesi, 15:13

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi üzerine Seval Türkeş, CHP liderini aramış ve üzüntüsünü dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, tehdit mesajı üzerine kendisini duygulandıran destek telefonunun Seval Türkeş'e ait olduğunu vurgulamış ve "Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti" demişti.