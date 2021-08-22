Kılıçdaroğlu: Son kale Ankara bağımsızlığın, katılımcılığın, huzurun ve bereketin başkenti olacak

22 Ağustos 2021 Pazar, 14:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Son kale Ankara, sonsuza kadar bağımsızlığın, katılımcılığın, huzurun ve bereketin başkenti olacak" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "100 yıl önce Mustafa Kemal’in Ankara’sı Viyana’da başlayan geri çekilmeyi Haymana ve Polatlı’da durdurdu… Son kale Ankara, sonsuza kadar bağımsızlığın, katılımcılığın, huzurun ve bereketin başkenti olacak." düşüncesini dile getirdi.