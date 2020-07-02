02 Temmuz 2020 Perşembe, 12:09

Kılıçdaroğlu: Toplumdaki ayrıştırmanın nelere yol açtığının en acı örneğini 27 yıl önce bugün yaşadık

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"27 yıl önce bugün, toplumdaki ayrıştırmanın nelere yol açtığının en acı örneğini yüreğimizin en derinlerinde yaşadık. Sivas Katliamında yitirdiğimiz 33 canı saygı ve rahmetle anıyorum. #unutMADIMAKlımda"