Kılıçdaroğlu: Toplumdaki ayrıştırmanın nelere yol açtığının en acı örneğini 27 yıl önce bugün yaşadık
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı için anma mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu: Toplumdaki ayrıştırmanın nelere yol açtığının en acı örneğini 27 yıl önce bugün yaşadık
Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"27 yıl önce bugün, toplumdaki ayrıştırmanın nelere yol açtığının en acı örneğini yüreğimizin en derinlerinde yaşadık. Sivas Katliamında yitirdiğimiz 33 canı saygı ve rahmetle anıyorum. #unutMADIMAKlımda"
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