Kılıçdaroğlu, ücretsiz izne çıkarılanlarla görüştü

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Bülent Kuşoğlu da katıldı.

Çalışanların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bu ülkede bütün dar gelirlilerin, ücretsizlerin, geliri olmayanların, üreten ama karşılığını alamayanların hakkını savunmak benim görevim. 1168 lira alan bir kişinin kişi başına gelirini otursunlar hesaplansınlar dolarla... Böyle milyonlarca aile var. Bir de hiç gelir elde edemeyen 10 milyon insan var. Olağanüstü bir acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Umutsuzluk elbette yok. Türkiye mutlaka güzel günlere kavuşacaktır. Asla umutsuz olmayın. Bu ülkenin güzel insanları Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek yetenek ve kapasiteye sahipler. Bunu demokratik yollarla halledeceğiz. Sizden tek isteğim hiçbiriniz moralinizi bozmayın. Birlikte mücadele edeceğiz. Her biriniz gençsiniz. Emeğiniz var, alın teriniz var. Sadece emeğinizin karşılığını istiyorsunuz. Emeğinizin karşılığını inşallah size vereceğiz.”

PEK ÇOK SANATÇI MAĞDUR OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Egemenliğin 100. Yılı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve beste yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini internet üzerinden düzenlenen törenle verdi. Beste yarışmasında dereceye giren müzisyenler pandemi nedeniyle saat 24.00’ten sonra canlı müzik yasağının zor durumda olan müzisyenleri işsiz bıraktığına işaret ederek Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi. Kılıçdaroğlu destek sözü vererek “Bu sorunların aşılması için var olan iktidarın değişmesi lazım, değiştireceğiz, kararlıyız. Sizler güzel müzik yaptığınız sürece bizim yolumuz daha iyi açılacak” dedi.