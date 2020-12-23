Kılıçdaroğlu, yandaş Sabah gazetesine açtığı davayı kazandı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 21:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yandaş yandaş Sabah gazetesi tarafından FETÖ iftirası atılması üzerine açılan dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu'nu haklı bulan mahkeme gazeteyi 1 liralık tazminata mahkum etti. Karar istinaf mahkemesinde de onaylandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Avukat Murat Ergün, ''Bu arada mahkeme kararında bana da sayın Genel Başkan gibi 1 TL ücret verildi. Hayatımın en anlamlı parası'' ifadelerini kullandı.

''1 LİRAYI ÇERÇEVELETEREK KILIÇDAROĞLU'NA TESLİM ETTİ''

Avukat Murat Ergün, dava dosyası ile birlikte kazanılan 1 lirayı çerçeveleterek Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

Plaket şeklindeki çerçeveye söz konusu 1 lira yerleştirilirken, altına da “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ iftirası atan Sabah gazetesinden mahkeme kararı ile alınan 1 TL'lik manevi tazminat tutarıdır” ifadesi yazıldı.