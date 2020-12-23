Kılıçdaroğlu, yandaş Sabah gazetesine açtığı davayı kazandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş Sabah gazetesine yönelik açtığı 1 liralık manevi tazminat davasını kazandı. Avukat Murat Ergün, ''kazanılan 1 lirayı çerçeveleterek Kılıçdaroğlu’na teslim etti. Ergün, ''Hayatımın en anlamlı parası'' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yandaş yandaş Sabah gazetesi tarafından FETÖ iftirası atılması üzerine açılan dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu'nu haklı bulan mahkeme gazeteyi 1 liralık tazminata mahkum etti. Karar istinaf mahkemesinde de onaylandı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Avukat Murat Ergün, ''Bu arada mahkeme kararında bana da sayın Genel Başkan gibi 1 TL ücret verildi. Hayatımın en anlamlı parası'' ifadelerini kullandı.
''1 LİRAYI ÇERÇEVELETEREK KILIÇDAROĞLU'NA TESLİM ETTİ''
Avukat Murat Ergün, dava dosyası ile birlikte kazanılan 1 lirayı çerçeveleterek Kılıçdaroğlu'na teslim etti.
Plaket şeklindeki çerçeveye söz konusu 1 lira yerleştirilirken, altına da “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ iftirası atan Sabah gazetesinden mahkeme kararı ile alınan 1 TL'lik manevi tazminat tutarıdır” ifadesi yazıldı.
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