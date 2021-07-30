Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunmak üzere orman yangınlarının çıktığı Antalya ve Muğla'ya gidecek.

DHA
30 Temmuz 2021 Cuma, 10:05
Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor
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CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kılıçdaroğlu, orman yangınından etkilenen Antalya ve Muğla illerine gidecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından sırasıyla, Manavgat, Marmaris ve Bodrum’da, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak" denildi.


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