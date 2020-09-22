Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı

22 Eylül 2020 Salı, 13:49

MHP yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'nu ve bir kez daha TTB'yi hedef aldı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman imzalı açıklamada, MHP'nin kapatılma çağrısı karşısında siyasi partilerin TTB'nin yanında yer almasına ilişkin "İhanette birleşmek üzere programlanmış olan particiklerin Türkiye’nin ve Türk milletinin karşısında mevzilenmiş olan TTB’ye destek mesajları bu kapsamda gecikmemiştir. Allah muhabbetlerini artırsın. Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır." denildi.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı TTB'ye destek ziyareti de şu ifadelerle hedef alındı:

"Bu kapsamda bugün Türk Tabipleri Birliğini ziyarete giden Kılıçdaroğlu’nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hekimleri suçlu ilan ettiğini iftira eden Kılıçdaroğlu’nun bu iftirasını ispatlamasını şerefine emanet ediyoruz.Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine Kandil’le devam edip etmeyeceği, bu görüşmenin Kandil’in siyasi temsilcileriyle seçimden önce yaptığı gibi gizli mi olacağı da ayrıca merak konusudur."