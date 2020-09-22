Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını savunan MHP, bu kez de TTB'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
MHP yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'nu ve bir kez daha TTB'yi hedef aldı.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman imzalı açıklamada, MHP'nin kapatılma çağrısı karşısında siyasi partilerin TTB'nin yanında yer almasına ilişkin "İhanette birleşmek üzere programlanmış olan particiklerin Türkiye’nin ve Türk milletinin karşısında mevzilenmiş olan TTB’ye destek mesajları bu kapsamda gecikmemiştir. Allah muhabbetlerini artırsın. Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır." denildi.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı TTB'ye destek ziyareti de şu ifadelerle hedef alındı:
"Bu kapsamda bugün Türk Tabipleri Birliğini ziyarete giden Kılıçdaroğlu’nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hekimleri suçlu ilan ettiğini iftira eden Kılıçdaroğlu’nun bu iftirasını ispatlamasını şerefine emanet ediyoruz.Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine Kandil’le devam edip etmeyeceği, bu görüşmenin Kandil’in siyasi temsilcileriyle seçimden önce yaptığı gibi gizli mi olacağı da ayrıca merak konusudur."
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Merkez sağ çizik yedi
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
- İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
- İnsanlığın bittiği an! 68 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı
- Kulak tıkanıklığı şikayetiyle gitti, gerçek ortaya çıktı
- Bozulan otomobili iterken dehşeti yaşadılar!
- İstanbul'da iki grubun bıçaklı sopalı kavgası kamerada
- 3 kişi yanarak can verdi
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Merkez sağ çizik yedi
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı