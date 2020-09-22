TTB'ye destek ziyaretine giden Kılıçdaroğlu: Covid-19'la mücadele eden terörist oluyor

22 Eylül 2020 Salı, 12:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kapatılsın" dedikten sonra hedefe konulan TTB'ye Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. TTB Merkez Konseyi'ni ziyarete giden Kılıçdaroğlu'na, TTB'ye gelişinde pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının anmasında simgeleşen siyah kurdele takıldı.

Ziyaret sonrası basın toplantısı yapan Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin "TTB kapatılmalı" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Hayatımda duyduğum en saçma söz" diye konuştu.

"TTB SUÇ İŞLEMİYOR, YÖNETİCİLERİ UYARIYOR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Pandemi sürecinde toplumun her kesimi ciddi bir endişe içinde. Bu endişeyi giderecek olan aktörler siyasetçiler, polisler değil sağlık çalışanlarıdır, olay bir sağlık sorunudur. Bütün sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz. Her bir sağlık çalışanları evine gitmiyor, sağlık çalışanlarının risk oranı yüzde 85. Ne olduysa birden sağlık çalışanları suçlu oldu? Çünkü sağlık çalışanları doğruları söylüyorlar. Bütün sağlık çalışanları 'yoğun bakımlarda, hastanelerde yer kalmadı' önlem alın dediler. Bunu kim diyecek? 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 41'i hekim. Bunlar iktidarı uyarmayacak da kimler uyaracak? Olay bir sağlık sorunu olduğuna göre bu uyarıyı yapması gerekenler sağlık çalışanları. TTB suç işlemiyor, yöneticileri uyarıyor. Halkın sağlığını tehlikeye atan yöneticileri uyarıyorlar." ifadelerini kullandı.

"HALKA DOĞRU BİLGİLER VERİLMİYOR"

İktidarın başından beri strateji belirleyemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Salgının önlenmesi gerekiyordu, yaptılar başta, sokağa çıkma yasağı, okulların kapatılması gibi. Ama bu kararların doğuracğaı bir şey vardı, işsizlik ve arkasından yoksulluk. Hükümetin buna da çözüm üretmesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı bilim kurulunun öncüsü değil, nasıl oluyor da talimatları yerine getiriyor. Doğru bilgiler verilmiyor. Vatandaşın yüzde 59'u bilgilerin doğru olmadığını düşünüyor. Halka doğru bilgilerin verilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanları özverili çalışıyor, günün 24 saati çalışıyor. Hangi politikacı 24 saat çalışıyor? Öyle bir noktaya geldik ki, hastayı kurtarmak için çaba harcayan, evine gidemeyen, dinlenme gününü belediyelerin sağladğı otel gibi yerlerde geçiriyor. Sonra bi hekimlere geldik dedik ki bu hekimler suçlu, TTB'nin kapatılması lazım. Niçin? Gerçekleri söyledikleri için. Baştan itibaren olayın ciddiyetinin, varolan devleti yöneten kesim bu olayın ciddiyetini kavrayamadı." şeklinde konuştu.

HAYATIMDA DUYDUĞUM EN SAÇMA ŞEY

Uçak biletlerinin KDV'yi 18'den yüzde 1'e indirmekle pandeminin ne ilgili var diyen Kılıçdaroğlu, "3 gün sonra da uçakla gitmek yasak... Hangi önlemlerin alınmsı gerekitğni uzmanlara sorar insan. Bütün sağlık çalışanlarına, bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Sizlere minnet borçluyuz. Covid-19'la mücadele edenler terörist oluyor, hayatımda duyduğum en saçma şey. Gerçekler dillendirilmeli ki siyaset kurumları ona göre önlem alsınlar. Siyaset kurumuna içinde yaşadıkları bütün tabloyu net bir şekilde sunuyorlar. Madem ki tek adam yönetimi var, TTB'yi, Eczacılar Birliği'ni falan çağırıp sorması gerekiyordu. Oradan oturup ahkam kesmek kolay, asıl suçlu dinlemeyenlerdir. Siyaset kurumunun oturup dinlemesi lazım, suçlaması değil. Sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir şey değildir."

'FAHRETTİN KOCA YALAN SÖYLÜYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı 'yalan söylüyor' diyerek eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir devlet yalan söyler mi? Devletler yalan söylemezler. Devletin verileri doğru açıklaması gerekirdi. Verileri bir siyasetçi değil, kurumun açıklaması gerekirdi. Sağlık Bakanı başlarda güven verdi ama sonra Sayın 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' diye başlayınca güveni yitirdi. Konuşacaksa bilim kurulundan yetkililer konuşacak. Doğru veriler verilmiyor. Vatandaşın yüzde 59’u bilgilerin doğru olmadığını söyleyecektir. Vatandaş tabloyu görüyor." açıklamalarında bulundu.