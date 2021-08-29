Kılıçdaroğlu'dan '30 Ağustos' mesajı: "Ne pahasına olursa olsun..."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde, "Bugün bizlere düşen de 98 yıl önce kurulan Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra mazlum halklara da umut ışığı olmaktır. Milletimize söz veriyorum: Kararlıyız, başaracağız! Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun demokrasi ile taçlandıracağız" mesajını verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu’un mesajı şöyle:
"26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adım, bundan tam 99 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile taçlanmış; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuşmuştur. Bu kutlu mücadelenin başkomutanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.
'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola düşen, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsız bir Cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilk işi, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmek olmuştur. Bugün bizlere düşen de 98 yıl önce kurulan Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra mazlum halklara da umut ışığı olmaktır. Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da yaşanan gelişmeler, İslam coğrafyasında bitmek bilmeyen kardeş kavgası, bu zorunluluğun en açık kanıtıdır. Bölgemizin huzura kavuşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin 'demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmasından geçmektedir.
Demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mücadele rotasını 'Zafer, zafer benimdir, diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım, diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir' sözüyle çizmişti. Milletimize söz veriyorum: Kararlıyız, başaracağız! Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız! Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."
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