Kılıçdaroğlu'na sürpriz hediye
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Ecevit’in “Karaoğlan” lakabıyla anıldığı dönemi karakterize eden usta fotoğrafçı Ara Güler’in fotoğrafını satın alarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na hediye etti. Kılıçdaroğlu, Ara Güler’in objektifinden çıkan fotoğrafın kendisine sunulmasından memnun olduğunu söylerken, Tarhan da “Fotoğrafın ait olduğu yere, Genel Başkanımızın şahsında CHP ailesine dönmesini önemsiyorum” dedi.
Türk fotoğrafçılığın unutulmaz sanatçısı Ara Güler’in 1977 yılında çektiği Ecevit fotoğrafı müzayede satışa çıkarıldı. Üzerinde Ara Güler’in yanı sıra Bülent Ecevit’in de imzası bulunan ve Ecevit’in halk arasında “Karaoğlan” lakabıyla anıldığı dönemi karakterize eden fotoğrafı, CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan satın aldı. Tarhan, fotoğrafı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye etti. Fotoğrafı dikkatle inceleyen Kılıçdaroğlu, özellikle Ecevit’in imzasına ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu, Ara Güler’in objektifinden çıkan çalışmanın kendisine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarhan da “Fotoğrafın ait olduğu yere, Genel Başkanımızın şahsında CHP ailesine dönmesini önemsiyorum. Bu münasebetle hem çok değerli fotoğraf sanatçımız Ara Güler’i hem de eski genel başkanımız ve başbakanımız Bülent Ecevit’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
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