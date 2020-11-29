Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi davası yarın başlıyor

29 Kasım 2020 Pazar, 14:03

Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik "linç girişimi"nde bulunulmuştu. Saldırıya ilişkin Cumhuriyet Savcısı Halil Demir’in 36 sanık hakkında hazırladığı 64 sayfalık iddianamede, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile Cumhuriyet Halk Partisi, müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer alıyor.





Sanıklar hakkında 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası isteniyor. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında kamu görevlisini kasten yaralamak' ve 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede diğer sanıklara ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘alenen hakaret’ ve ‘siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek’ suçları yöneltiliyor.

İddianamede Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının atılan yumrukla kalmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu şehidin konulduğu top aracının arkasından yürürken sanık Yakup Karakoç’un elindeki ‘gübreyi’ ona doğru attığı belirtilen iddianamede, başka sanıkların da Kılıçdaroğlu’na ve CHP’nin aracına taş attığı kaydedildi.

İddianameye göre sanıklardan bazıları yine Kılıçdaroğlu’na yumruk atmaya çalışırken, sanık Oğuz Şimşek çıktığı elektrik direğinin üzerinden Kılıçdaroğlu’na tekme atmak istedi. 71 yaşındaki Yakup Karakoç ise Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı sırasında elindeki baston ile jandarma Remzi Kaygusuz’un kafasına vurdu.

Kılıçdaroğlu’nun Rahim Doruk’un evine sığındığı sırada sanık Sevim Gölyeri’nin “Vatan haini çıksın, çıksın şerefsiz. Yakın la evi yakın” diye bağırdı.

Saldırıya ilişkin Savcı Demir, suça sürüklenen çocuklar B.S., İ.Y., K.Y., M.Y., N.K., S.K., T.K., T.R., Y.G. ve Y.O. hakkında da ayrı bir iddianame hazırladı. Çocukları ile yetişkin sanıkların davası yarın Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da görülecek.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete yönelik ‘linç girişimine’ ilişkin yargılanan 36 yetişkin sanığın isimleri şöyle:

“Ayhan Bedava, Ayhan Onbaşı, Ayşe Ortapınar, Ayşe Resimci, Büşra Kırık, Cahit Köse, Cihan Karahisar, Elif Gölyeri, Engin Horat, Engin Üce, Eray Kuş, Fahrettin Abacı, Gurbet Sarıyer, Güngör Aşık, Halis Daştan, İrfan Topal, Koray Demirel, Mehmet Küçük, Metin Aslan, Mustafa Amir, Mustafa Baş, Mutlu Bedava, Niyazi Altuntaş, Oğuz Şimşek, Osman Sarıgün, Salih Ateşyürekli, Salih Azder, Salih Çataltepe, Sami Şekerci, Sevim Gölyeri, Vahit Delibaş, Yakup Karakoç, Yakup Karakoç (Yunus oğlu), Yunus Cansız, Yunus Karakoç ve Yusuf Bedava.”