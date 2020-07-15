Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:42
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlı, 15 Temmuz  darbe girişiminin 4. yılında sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız!"


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