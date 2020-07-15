Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:42

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlı, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız!"